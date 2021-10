To personer siktet etter knivstikking på Møllenberg i Trondheim

Politiet rykket ut etter melding om knivstikking på Møllenberg i Trondheim. Én person er skadd og sendt til St. Olavs hospital. Foto: Ned Alley / NTB Les mer Lukk

NTB

To personer er siktet etter at en mann i 20-årene ble knivstukket på Møllenberg i Trondheim lørdag. De to er ikke pågrepet.