Ingen kontakt mellom LO og Spekter – går mot utvidet kulturstreik mandag

Streiken blant ansatte ved landets kulturscener har vart i over sju uker. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Kulturstreiken trappes opp. Det har ikke vært kontakt mellom partene gjennom helga. Mandag vil 1.100 kulturansatte ved scener over hele landet være i streik.

Streiken i kultursektoren har nå vart i over sju uker. Mandag blir ytterligere 209 kulturansatte tatt ut i streik.

Partene i konflikten, LO Stat og Spekter, har ikke vært i kontakt i løpet av helga. Hos Spekter er de forberedt på opptrapping.

– Det er trist, men det er sånn det er. Vi har jobbet med medlemmene våre for å håndtere det, sier kommunikasjonsdirektør i Spekter Gunnar Larsen til NTB.

Begge partene må anstrenge seg for å finne en løsning, sier han.

– Vi forsøkte å komme LO i møte forrige uke, vi la fram et forslag hvor vi tilbød livslang og kjønnsnøytral pensjon. Jeg håper at vi kan finne en løsning, denne streiken er ikke bra for noen, sier Larsen.

NTB har i skrivende stund ikke lykkes i å få en kommentar fra LO Stat.

Fra mandag blir det helt stille på Den Nationale Scene i Bergen. Teatret må avlyse alle planlagte forestillinger. Det er usikkert om det samme vil skje flere steder.