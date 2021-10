Tina Jørgensens mor: Håper politiet har mer bevis

NTB

Moren til Tina Jørgensen håper politiet har flere bevis mot mannen som er mistenkt for drapet på datteren, enn det som har kommet fram.

Blant annet vet hun ingenting om hva politiet har spurt siktede om i avhør.

– Det forteller de ikke til meg, og det skjønner jeg jo. Jeg synes det er veldig greit at de holder kortene tett inntil brystet. En trenger ikke vite alt. Derfor håper jeg at de har lite grann mer, men jeg har ikke behov for å vite mer før de har bestemt hva det blir til, sier Tina Jørgensens mor Torunn Austdal Rasmussen til NRK.

20 år gamle Tina Jørgensen fra Stavanger ble funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune 26. oktober 2000. I september ble det kjent at en mann i 50-årene er mistenkt for drapet. Mannen er også siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Politiet har tidligere bekreftet overfor flere medier at de ikke har DNA-spor på mistenkte i Jørgensen-saken, slik de har mot ham i Tengs-saken. Politiet vil overfor rikskringkasteren ikke kommentere om de er nærmere en siktelse.

Mannens forsvarer Stian Kristensen mener at ut fra hans vurdering er ikke politiet nærmere en siktelse i Jørgensen-saken.

– Jeg skal vokte meg for å nærmest prosedere saken nå, men ut fra min vurdering har det ikke kommet fram noe som styrker mistankegrunnlaget i tiden etter fengsling, sier han til NRK.