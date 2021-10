Schizofrenipasienter som kutter medisinene har høyere risiko for å dø

NTB

Når mennesker med schizofreni kutter ut medisiner, har de dobbel så høy risiko for å dø. Det viser en studie fra Helse Bergen.

Stipendiat Maria Fagerbakke Strømme i Helse Bergen har lest gjennom medikamentjournalene til nesten 800 mennesker med diagnosen schizofreni, skriver Bergens Tidende.

Resultatene er tydelige: I periodene pasientene lot være å ta medisiner, hadde de mer enn dobbelt så høy risiko for å dø.

Studien omfatter samtlige pasienter med diagnosen schizofreni som ble skrevet ut fra akuttmottaket ved Sandviken sykehus fra 2005 til 2014. Pasientene er fulgt i inntil ti år. I løpet av disse årene døde nesten ti prosent av dem.

Dette er den første store norske undersøkelsen av sammenhengen mellom død og bruk av antipsykotiske legemidler.

– Typisk for denne pasientgruppen er at de i perioder kutter ut medisiner. I disse periodene har de altså mer enn dobbelt så stor risiko for å miste livet, sier Strømme.

– Dette bør pasienter og pårørende vite når de diskuterer om det riktig å ta medisiner eller ikke, sier stipendiaten.

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som preges av hallusinasjoner og vrangforestillinger og hvert år får 500-600 personer diagnosen i Norge.