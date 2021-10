Fortsatt ingen planer for det gamle Munchmuseet

NTB

Det er 13 år siden det ble avgjort at Munchmuseet skulle flytte fra Tøyen. Men hva som skal skje med bygget nå, er fortsatt i det blå.

Fredag åpnet det nye Munchmuseet i Bjørvika og 58 år på Tøyen er historie.

1. oktober stengte det gamle museet dørene for godt. Men Oslo kommune vet ikke hva de vil gjøre med bygget, skriver Aftenposten.

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), sier at Munchmuseet fortsatt har behov for bygget noen måneder til. All kunst skal være flyttet over før jul, og museet selv planlegger å flytte fra bygget i første kvartal 2022, ifølge Evensen. Deretter skal det vurderes om bygget skal leies ut.

– Arbeidet med utleie skal gjøres i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), Kulturetaten og Bymiljøetaten, sier Evensen.

– Dersom det viser seg kommunen ikke har behov for eiendommen, vil byrådet vurdere om salg bør være alternativet, sier byråden.

Hun svarer ikke direkte på hvorfor det er gått 13 år uten at kommunen har avklart hva de vil gjøre med bygget.