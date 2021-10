Mann pågrepet etter drapet på Mortensrud i Oslo

En mann er pågrepet og siktet for medvirkning til drap etter at en 20-åring ble skutt på Mortensrud i oktober. I tillegg etterlyses to personer internasjonalt.

Det opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding fredag.

Politiet tror at de to personene som er etterlyst, befinner seg i utlandet. De er også siktet i saken, og politiet vurderer om de skal gå ut med en offentlig etterlysning. Personene oppfordres til å melde seg til politiet.

Nekter straffskyld

Mannen som er pågrepet, blir i løpet av helgen vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Politiet sier de vil komme tilbake med informasjon om et eventuelt fengslingsmøte.

Den pågrepnes forsvarer, advokat Hanne Pentzen, opplyser til TV 2 at hennes klient nekter straffskyld etter siktelsen.

Det har tatt lang tid før politiet gjorde noen pågripelser i saken. Drapet skjedde for over to uker siden.

Bistandsadvokat for drepte Hamse Hashi Adans familie, John Christian Elden, skriver i en SMS til Dagbladet at de håper dette betyr at politiet er på rett vei, og at det vil være et gjennombrudd.

Skutt utenfor skole

Det var på kvelden torsdag 7. oktober at Adan ble skutt på Mortensrud i Oslo. Dagen etter døde han av skadene.

Adan ble skutt utenfor Lofsrud skole, der flere ungdommer var samlet.

I pressemeldingen takker politiet lokalmiljøet for samarbeidet i forbindelse med etterforskningen av saken.

– Siktelsene i denne svært alvorlige saken er et resultat av grundig etterforskning hvor godt samarbeid med lokalbefolkningen har vært viktig, opplyser politiet.