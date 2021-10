Sandnes-kvinne får millionerstatning etter feilbehandling på SUS

NTB

En kvinne fra Sandnes er tilkjent en erstatning på over 4,2 millioner kroner etter behandlingssvikt ved Stavanger Universitetssykehus.

– Dette er en svært viktig dom for henne, for det har vært en lang kamp. Hele saken har vært en stor belastning for henne, og det er selvsagt en stor glede når vi endelig vinner fram, sier advokat Christian T. Asserson i advokatfirmaet Bull Årstad DA til Sandnesposten.

Kvinnen ble først tilkjent drøye 400.000 kroner fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), men klaget på vedtaket. Hun mente hun hadde krav på erstatning for inntektstap, som ikke var del av vedtaket fra NPE. Pasientskadenemnda fant ikke grunnlag for å øke erstatningen.

I oktober 2020 stevnet hun derfor staten for retten. Der fikk hun medhold og ble tilkjent erstatning på totalt 4.225.123 kroner, inkludert fremtidig inntektstap.