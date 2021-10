54 klager på at Newtons klimaserie skremmer barn

NTB

Det er kommet inn 54 klager på at TV-serien «Ikke gjør dette mot klimaet» skremmer barn. Nå skal Newton-serien tas opp i Kringkastingsrådet.

TV-serien hadde premiere 1. oktober og tar for seg hva som skjer når klimaet forandrer seg, og skal lære barn hva man kan gjøre for å hjelpe planeten, melder NRK.

Flere av klagerne mener programlederne i Newton driver med faktafeil, skremselspropaganda og klimapropaganda og skremmer barn som ser på serien.

Spesialrådgiver Erik Skarrud i Kringkastingsrådet sier at han ikke er overrasket over antall klager og at redaksjonelt innhold om klima ofte resulterer i klager.

– Det som er litt spesielt med disse klagene, er at en god del av dem kom før programmet var sendt, sier Skarrud.

NRK Super-sjef Hildri Gulliksen peker på at klimaendringer er en av vår tids mest krevende utfordringer og at det er viktig å snakke med barn om vanskelige temaer. Hun er heller ikke overrasket over at det har kommet klager.

– Vi kjenner oss imidlertid ikke igjen i begreper som klimapropaganda og skremselspropaganda, sier hun.

Newton-serien blir behandlet i rådets møte 28. oktober.