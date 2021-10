Rettssak går som planlagt mot dødsdømt nordmann i Somaliland

NTB

Tilstanden til dødsdømte Saad Jirde Hayd (55) er fortsatt uavklart. Likevel ser det ut til at rettssaken i Somaliland går som planlagt lørdag.

Den norske statsborgeren ble torsdag overført fra fengselet til et lokalt sykehus.

Hans norske forsvarer, advokat Farid Bouras, sier til Dagbladet at tilstanden til 55-åringen er uavklart.

Advokat Farid Bouras. Foto: Erlend Aas / NTB

– Jeg ankom Somaliland torsdag etter lunsj. Politiet orienterte meg da om at vår klient var hasteinnlagt på sykehus, og at tilstanden var kritisk, sier Bouras.

Hans klient ble arrestert i april i fjor. Han er to ganger dømt til døden ved skyting.

Hayd, som er norsk statsborger, har bodd i Norge siden 1995 etter han flyktet fra borgerkrigen i Somalia.

Under en ferietur til Somaliland i april 2019 havnet han i en slåsskamp med en annen mann. I basketaket brukte Hayd en selvforsvarsspray, og dagen etter ble han pågrepet av politiet og senere tiltalt for drap.

– Tilstanden til Saad Jirde Hayd er kritisk. Det har også en lege i Hargeisa bekreftet overfor hans familie. Han har både hjertesvikt og nyresvikt, noe som kommer av mangel på medisiner. Blodtrykket er også altfor høyt, sier advokaten.

Til tross for at den dødsdømte nordmannen er innlagt på sykehus, og tilstanden blir beskrevet som kritisk, har Bouras og Saad Jirdes lokale advokater fått beskjed om at de planlagte rettsforhandlingene i Somalilands høyesterett lørdag skal gå som planlagt.

– Forhåpentligvis kan Saad Jirde Hayd være til stede, når retten blir satt lørdag formiddag lokal tid, sier Bouras.