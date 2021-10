Politimann dømt for seksuell omgang med 17-åring

NTB

En tidligere politimann i 30-årene er i lagmannsretten dømt til fengsel i sju måneder for seksuell omgang med en 17 år gammel jente i en sivil politibil.

Straffen i lagmannsretten er tre måneder kortere enn hva mannen ble dømt til i en tingrett i Viken fylke, en dom han anket.

Jenta var under barnevernets omsorg og i en særlig sårbar livssituasjon, ifølge dommen, der det kommer fram at de to kom i kontakt via sosiale medier.

Mannen er i tillegg dømt til å betale jenta 50.000 kroner i oppreisningserstatning.