FHI anbefaler å vente med andre vaksinedose til dem mellom 12–15 år

NTB

Barn og unge i aldersgruppen 12 til 15 år må vente med å få den andre dosen med coronavaksine. FHI vil ha mer kunnskap.

Siden starten av september har denne aldersgruppen fått tilbud om én dose coronavaksine. Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert en andre dose, men anbefaler å vente med den. FHI skal gjøre en ny vurdering ved starten av neste år.

FHI vurderer at det ikke er grunnlag for å tilby andre vaksinedose til ungdom født 2006–2009 på nåværende tidspunkt. Dette begrunnes med at ungdom har lav risiko for alvorlig sykdom.