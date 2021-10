Mann dømt til fengsel og kontaktforbud for voldtekt av kjæresten

NTB

En 40 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til seks års fengsel og permanent kontaktforbud for å ha voldtatt kjæresten i mai i fjor.

Tiltalte og kvinnen skal ha hatt en turbulent forhold over flere år, skriver Avisa Oslo. I 2016 ble han dømt for kroppsskade under særdeles skjerpende omstendigheter mot henne, og året etterpå ble han dømt for trusler.

Voldtekten skal ha skjedd etter en tur på byen i mai i fjor. Mannen nektet i retten straffskyld og har forklart at den seksuelle omgangen var frivillig.

Kvinnen fortalte at hun var voldtatt, ble fratatt telefonen og ble nektet å forlate leiligheten. Ifølge tiltalen tvang tiltalte seg til sex med henne ved å sitte på henne, holde henne for munnen og ta kvelertak.

Kvinnen opprettholdt forklaringen i retten, men ga samtidig uttrykk for at hun ikke ønsket at mannen skulle straffes.

Oslo tingrett fant ham skyldig og kom til at overgrepet fant sted under skjerpende omstendigheter. Retten mener fornærmede ble utsatt for vold i «stor utstrekning».

Det er ikke kjent om dommen vil bli anket.