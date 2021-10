Ikke økt risiko for spontanabort etter koronavaksine

En norsk studie viser at det ikke er økt risiko for spontanabort hos gravide som tok koronavaksine i første trimester. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

En norsk studie viser at det ikke er økt risiko for spontanabort hos gravide som tok koronavaksine i første trimester.

I studien har forskerne sammenlignet andelen vaksinerte blant kvinner som opplevde spontanabort i første trimester med kvinner som fortsatt var gravide etter de tre første månedene av svangerskapet.

Forskerne fant at andelen vaksinerte var 19 prosent lavere blant dem som opplevde en spontanabort.

– Det var ingen ting som tyder på at kvinner som ble vaksinert har en økt risiko for spontanabort. Resultatene viste det samme da vi så på de ulike vaksinetypene hver for seg, sier Maria C. Magnus, forsker ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

I Norge anbefales ikke vaksinasjon i første trimester ut fra et føre var-prinsipp. I august ble norske gravide også anbefalt å ta vaksinen, men etter første trimester. Selv om få gravide i første trimester er blitt vaksinert, mener forskeren at studiens resultater er viktige.