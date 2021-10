Q-meieriene mister tilskudd på 50 mill. – frykter for eksistensen

NTB

Tine-konkurrent Q-meieriene mister et tilskudd på 50 millioner kroner årlig. Nå frykter de at melkemonopolet er på vei tilbake.

Q-meieriene har inntil nå fått et tilskudd gjennom den såkalte prisutjevningsordningen, som skal hindre at meierikjempen Tine har monopol i Norge.

Nå faller deler av denne støtten bort etter at Landbruksdirektoratet 5. oktober fattet vedtak om at Q-meieriene ikke lenger har rett på tilskudd for distribusjon. Fra 1. november mister både Q og Rørosmeieriet tilskuddet, skriver E24.

Ifølge Q-meieriene utgjør kuttet for dem 50 millioner kroner årlig. Til sammenligning fikk selskapet et driftsresultat på 140,9 millioner kroner i 2020.

– Med denne maktdemonstrasjonen blir det høyere priser, mindre innovasjon og mindre mangfold i butikkene. Det er forbrukeren som blir den store taperen, sier Kristine Aasheim, styreleder i Q-meieriene og administrerende direktør i eierselskapet Kavli Norge, til E24.

Hun omtaler kuttet som «helt kritisk for Q-meierienes eksistens».

Tine viser til at det er Landbruksdirektoratet som har kommet til konklusjonen, og sier de ikke ønsker å gjenopprette mer meierimonopol i Norge.