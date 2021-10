Eldreombudet krever at helsepersonell er fullvaksinert

Eldreombud Bente Lund Jacobsen ønsker ikke at eldre skal bli smittet i sitt eget hjem. Nå krever hun at helsepersonell som jobber med eldre, skal være fullvaksinert. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Eldreombud Bente Lund Jacobsen krever at helsepersonell som jobber med eldre, skal være fullvaksinert. Enn så lenge ser regjeringen etter andre løsninger.

– Vi ønsker ikke at eldre skal bli smittet i sitt eget hjem. Jeg syns det burde være et krav om at helsepersonell som jobber med eldre, skal være fullvaksinert. Det kravet burde komme på plass etter hvert, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen til NRK Dagsreyven.

Dersom et slikt krav skal på plass, krever det en politisk beslutning, men første omgang leter regjeringen etter andre løsninger.

– Det har vært et tema på flere møter med våre underliggende etater, Helsedirektoratet. Det blir også fulgt opp i de kommunene der det er en utfordring, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til statskanalen.