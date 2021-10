POD: Oppdragsmengden knyttet til psykiatrien er en utfordring for politiet i hele Norge

NTB

I 2017 ble det vanskeligere å underlegge pasienter tvungen psykisk helsehjelp. Det kan ha gjort samfunnet mer utrygt, mener beredskapsdirektøren i POD.

– Det er en lovendring med de beste intensjoner, men kan den ha ført til en reduksjon i tryggheten i samfunnet? Vi har ikke svar på det, men det er grunnlag for å ta debatten, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet (POD) til VG.

I 2017 ble det blant annet innført krav om at pasienter må mangle samtykkekompetanse for å underlegges tvungen helsehjelp i psykiatrien, med mindre vedkommende er til fare for eget eller andres liv og helse.

Etter dette har politiet opplevd en markant økning i antall oppdrag knyttet til psykiatri. I 2016 hadde politiet 37.130 slike oppdrag, mot 53.219 i fjor. Det tilsvarer en økning på drøye 43 prosent.

– Økningen i psykiatrioppdrag oppleves som en utfordring i hele Politi-Norge. Bildet som tegner seg nå, er så markant negativt med tanke på utviklingen at vi er nødt til å ta opp denne debatten, sier beredskapsdirektøren.

En diskusjon om psykisk helsevern har oppstått i kjølvannet av drapene på Kongsberg i forrige uke. 13. oktober drepte Espen Andersen Bråthen (37) fem mennesker med stikkvåpen i Kongsberg.

Politiets hovedhypotese er at han var psykisk syk under angrepet. Flere av hans barndomskamerater har sagt at han ikke fikk nødvendig hjelp for sine psykiske vansker.