Tiltalt for drapsforsøk etter knivstikking på Ammerud

NTB

En mann i 30-årene er tiltalt for to drapsforsøk etter at to personer ble knivstukket på Ammerud i Oslo i april i fjor.

Mannen har forklart at han opplevde seg truet, ifølge Dagbladet.

– I dette tilfellet er det ikke snakk om to personer som var på feil sted til feil tid. Tvert imot har de gått inn i tiltaltes leilighet hvor dette skjedde, sier tiltaltes forsvarer, advokat Christian Flemmen til avisen.

Det ble satt i gang en omfattende politiaksjon da politiet fikk meldinger om knivstikking. En skadd person ble funnet utendørs, og inne i leiligheten ble den andre funnet kritisk skadd.

Forsvareren venter at retten får høre nærmere om hvorfor de to fornærmede var på stedet.

– Men det synes for meg klart at de fornærmede var på et sted de ikke skulle være. Tiltalte vil forklare seg om hva som skjedde, og jeg legger til grunn at tingretten vil få et langt mer nyansert bilde enn det tiltalen gir uttrykk for, sier Flemmen.

Aktor, statsadvokat Trude Antonsen, er ikke overrasket over utspillet fra forsvareren.

– At forsvarer opplyser at selvforsvar vil være et tema, syns jeg ikke er rart. Det er en åpenbart en problemstilling i saken, og jeg er helt enig med ham i det, skriver Antonsen i en epost.

Saken kommer opp i midten av januar, og det er satt av seks dager til behandling.