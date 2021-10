En av fire har aldri tatt coronatest

En av fire har ikke testet seg for corona siden mars i fjor. Illustrasjonsfoto: Jil Yngland / NTB

NTB

I alt har 10,4 millioner koronatester blitt gjennomført i Norge. Men hver fjerde person har aldri testet seg.

74 prosent av befolkningen har fått en coronatestpinne i nesa siden våren 2020. Det betyr at en av fire nordmenn aldri har tatt en test, skriver P4

– Det har vært en dugnad for hele den norske befolkningen at vi har klart å holde pandemien under kontroll, og klart å holde lave smitte- og innleggelsestall gjennom disse 18 månedene, sier avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Line Vold, til P4-nyhetene.

Vold har gjentatte ganger understreket hvor viktig det er å teste seg hvis man har symptomer. Hun bekrefter overfor P4 at hun er blant dem som har testet seg.