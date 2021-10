NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 20. oktober

Senterpartiet faller på ny måling

Senterpartiet får en oppslutning på 12,4 prosent på partimålingen som Respons Analyse har utført for VG fem uker etter valget. Dette er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra valgresultatet, som ville ført til at Sp stortingsgruppe ville krympet med seks representanter, skriver avisa.

Regjeringspartner Arbeiderpartiet går imidlertid 0,3 prosentpoeng opp og får en total oppslutning på 26,7 prosent blant velgerne

608 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 608 koronasmittede i Norge. Det er 18 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 410 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 433, så trenden er synkende.

Diplomater: Krisemøte i sikkerhetsrådet om Nord-Korea

FNs sikkerhetsråd, der Norge er medlem, skal ha et krisemøte om Nord-Korea onsdag, opplyser diplomater. AFP siterer diplomatkilder på nyheten.

Nord-Korea bekreftet onsdag at det ble gjennomført en prøveskyting av en ny type ballistisk missil fra en ubåt tirsdag

Guvernør: Hawaii kan ta imot turister igjen

Den populære ferieøya Hawaii kan ta imot turister igjen fra 1. november, sier guvernøren David Ige etter at smittetallene har gått ned.

I august gikk guvernøren ut og oppfordret folk til å holde seg unna Hawaii fordi smittetallene skjøt i været. Det ble ikke innført restriksjoner, men oppfordringen førte til at tusenvis avlyste planlagte turer til Hawaii.

Zuccarello-dobbel da Wild vant

Mats Zuccarello scoret sine første mål for sesongen tirsdag. Med to mål og to målgivende bidro han sterkt til en dramatisk seier for Minnesota Wild.

Zuccarello utlignet både til 1-1 og 3-3, og hadde målgivende på 5–5 minuttet før slutt hjemme mot Winnipeg Jets. I forlengningen tok Wilds seieren da Joel Eriksson Ek satte inn sitt tredje mål for kvelden.