Regjeringen: Risikabelt å begrense strømeksport til utlandet

NTB

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier Norge kan risikere å miste tilgang på import av kraft hvis vi begrenser strømeksporten til utlandet.

I et skriftlig spørsmål til regjeringen fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes, går det fram at Moxnes ønsker å redusere norsk strømeksport for å redusere strømprisene, skriver Aftenposten. Han spør regjeringen om ikke Norge ensidig kan begrense bruken av NorLink-kabelen til Tyskland.

Nyutnevnt olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) peker imidlertid på risikoen Norge kan løpe ved begrense handelen over landegrensene.

– Vi ville blant annet risikert at vi ikke er sikret tilgang på import av kraft når vi virkelig trenger det, sier Persen.

Hun sier videre at Norge vil bryte forpliktelser vi har gått med på dersom handelen via de undersjøiske kraftkablene til Tyskland skulle begrenses for å påvirke kraftprisene.

Persen skriver videre i svaret til Moxnes at det i Hurdalsplattformen står at regjeringen vil «utrede hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser, og hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri».

Strømprisen i Sør-Norge var tirsdag på 1,42 kroner per kilowattime. Det er ventet at prisen skal falle igjen allerede onsdag, men at den kan stige igjen senere.