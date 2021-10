33-åring nekter straffskyld for drap på 69-årig bekjent

NTB

En 33 år gammel mann som står tiltalt for å ha drept en 69 år gammel kvinne, nekter straffskyld.

Ni dager er satt av til rettssaken mot 33-åringen som er tiltalt for å ha tatt livet av 69 år gamle Gjertrud Åshild Sætre Horve på kvelden 21. desember i fjor. Mannen nekter straffskyld skriver Stavanger Aftenblad.

33-åringen er også tiltalt for voldtekt, grovt skadeverk og for å ha forsøkt å starte en mordbrann.

Statsadvokat Nina Grande, som er aktor i saken, varsler at det kan bli lagt ned påstand om forvaring. Forvaringsstraff kan brukes i saker hvor retten mener at en tidsbegrenset straff ikke er nok for å ivareta samfunnsvernet.

Forholdene 33-åringen står tiltalt for, åpner for forvaringsstraff. Et annet kriterium er om det er nærliggende fare for nye alvorlige lovbrudd.