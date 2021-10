Nittedal-ordfører frifunnet for korrupsjon: – Lettet over å bli trodd

NTB

Den tidligere ordføreren i Nittedal, Hilde Thorkildsen (Ap), er frifunnet for grov korrupsjon.

Thorkildsen var tiltalt for grov korrupsjon i forbindelse med en utbyggingssak i kommunen.

– Jeg er veldig lettet over å bli trodd. Jeg er veldig glad og skal være sammen med familien min i kveld, sier en preget Thorkildsen på telefon til NRK.

Også forsvarer Thomas Skjelbred er glad.

– Denne dommen er en fullstendig frifinnelse. Retten er meget tydelig. Konklusjonen er at det ikke var en bestikkelse, dermed er det heller ikke korrupsjon. Retten sier at betalingen var en del av et helt ordinært forretningsforhold. Retten avviser også at det er sammenheng mellom utbetalingen og vervet som ordfører, sier Skjelbred til NTB.

– Vi tar dommen til etterretning. Vi vil nå bruke ankefristen til å vurdere hvorvidt det er aktuelt for påtalemyndigheten å inngi anke til lagmannsretten sier førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli i en pressemelding.

Omstridt boligområde

Under rettssaken tidligere i høst krevde aktor ett år og seks måneders fengsel, men Romerike og Glåmdal tingrett har frikjent henne og hennes medtiltalte.

Den medtiltalte er en lokal forretningsmann.

Ifølge tiltalen var Thorkildsen involvert i kommunens behandling av saker der forretningsmannen hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal.

Spørsmål om 125.000 kroner

I november 2013 skal forretningsmannen ha sørget for en overføring av 125.000 kroner til et selskap som er deleid av ordføreren. Thorkildsen har tidligere drevet to klesbutikker, og pengeoverføringen er knyttet til selskapet som eier disse.

Økokrim mente pengeoverføringen var uforenlig med ordførervervet, og at det var ment å gi en utilbørlig fordel for forretningsmannen, som rammes av straffelovens korrupsjonsbestemmelser.

Begge de tiltalte har hele tiden nektet straffskyld.

Thorkildsen har etter eget ønske vært suspendert fra ordførerrollen siden desember i fjor, mens korrupsjonssaken mot henne pågikk.