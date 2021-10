Nav-drapet i Bergen: Siktelsen utvidet til drap og drapsforsøk

NTB

Politiet har utvidet siktelsen mot mannen som er siktet for å ha drept en ansatt på et Nav-kontor i Bergen i september.

Mens han tidligere var siktet for drap og grov kroppsskade, er han nå siktet for drap og drapsforsøk, skriver Bergens Tidende.

Siktelsen er utvidet ved at den grove kroppsskaden er byttet ut med drapsforsøk, opplyser politiadvokat Christine Møen Wisløff i Vest politidistrikt til avisen.

Den 39 år gamle mannen er dermed siktet for å ha drept avdelingsleder Marianne Amundsen på Nav Årstad i Bergen 20. september, og for drapsforsøk på en kvinnelig kollega av henne.

Samtykket til åtte uker

Mannen samtykket tirsdag til åtte ukers varetektsfengsling.

Siktedes forsvarer, advokat Morten Grimstad, sier til NTB tirsdag at klienten hans samtykker etter at det ble klart at politiet ikke ville be om brev- og besøksforbud.

– Vi ber ikke om restriksjoner, opplyste Møen Wisløff til NTB tirsdag morgen.

Siktede skulle ha fulgt fengslingsmøtet via videolink, men siden politiet trakk tilbake begjæringen om restriksjoner, ble ikke det aktuelt.

Avgjort ved kontorforretning

Fengslingsmøtet var opprinnelig berammet til klokka 9, men siktede samtykket til kontorforretning.

– Vi ønsker avhør av siktede, men dato for dette er ikke helt klart ennå. Det blir en prejudisiell observasjon av ham, uten at jeg kan si når, sier Wisløff.

39-åringen har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen.

Uenighet om sakkyndige

Grimstad sier at hans klient i utgangspunktet har sagt at han ikke ønsker noen flere avhør.

– Men det er jo lagt opp til avhør i november en eller annen gang. Grunnen til det er at etterforskningen tar tid. Når den tid kommer, vil han ta stilling til om han vil la seg avhøre, sier forsvareren.

Når det gjelder den prejudisielle observasjonen, er det uenighet om oppnevningen av de sakkyndige.

– Den har jeg protestert på, og den ligger nå til behandling hos retten. Generelt kan jeg si at det går på tillit, sier advokaten.