Nortura sier opp 147 ansatte i Steinkjer og Stavanger

NTB

I alt 79 ansatte i Nortura i Steinkjer og 68 i Stavanger mister jobbene sine. De skal få tilbud om ny jobb, men da må de flytte.

Bakgrunnen for oppsigelsene er et forslag fra selskapets konsernledelse om å legge ned avdelingene for griseskjæring i Steinkjer og Stavanger til fordel for en ny og modernisert fabrikk i Tønsberg, melder NRK.

«Investeringen på en halv milliard kroner legger til rette for en mer effektiv og bærekraftig industristruktur som bedrer lønnsomheten med 125 millioner kroner årlig», skriver Nortura i en pressemelding tirsdag formiddag.

Den nye delen på fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023. Deretter skal skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus gradvis trappes ned. Slakterivirksomheten ved de to anleggene blir ikke berørt, ifølge Nortura.

De ansatte i Steinkjer og Stavanger ble informert om Norturas beslutning tirsdag morgen.

– Vi forstår at dette er krevende for de som blir berørt, men de politiske og kommersielle rammevilkårene gir oss ingen andre alternativer. Ansatte får en omstillingstid på nesten to år, og vi har god tro på å finne gode løsninger slik at flest mulig skal finne seg nytt arbeid i eller utenfor Nortura, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura til Trønder-Avisa.