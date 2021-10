NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 19. oktober.

Kongen reiser til Kautokeino

Kong Harald er til stede når dokumentet Lappekodisillen overføres til Samisk arkiv på Samisk høyskole i Kautokeino. Lappekodisillen er et tillegg til Grensetraktaten av 1751.

Denne særskilte delen av traktaten verner om samiske rettigheter og fastsetter statenes plikter.

Oppsagte SAS-piloter demonstrerer foran Stortinget

Oppsagte SAS-piloter demonstrerer foran Stortinget mot SAS-ledelsen, som etter å ha sagt opp pilotene som følge av koronapandemien, nå har opprettet nye datterselskaper der pilotene må søke på sine gamle jobber.

Etter demonstrasjonen vil et hundretalls piloter reise til Gardermoen for å vise SAS-ledelsen at de står klare til å komme tilbake på jobb, med uniformen hengende på kleshenger.

Bocuse d'Or-kvalifisering på Vulkan Arena i Oslo

Årets Kokk og Årets unge kokk kåres på Vulkan Arena i Oslo. Vinneren av Årets kokk blir Norges kandidat til Bocuse d’Or 2022 og 2023.

I 2021 fikk det norske laget bronse i kokkekonkurransen.

Afghanistan-samtaler i Russland

En internasjonal konferanse om Afghanistan arrangeres i Russlands hovedstad. USA, Kina og Pakistan deltar tirsdag, ifølge russiske myndigheter.

Dagen etter skal Taliban og andre regionale aktører snakke med russiske tjenestemenn om internasjonal bistand for å avverge en humanitær krise i landet.

Gruppespill i mesterligaen i herrefotball

Gruppe A: Brugge (Belgia) – Manchester City (England) og Paris Saint-Germain (Frankrike) – RB Leipzig (Tyskland). Gruppe B: Atlético Madrid (Spania) – Liverpool (England) og Porto (Portugal) – Milan (Italia). Gruppe C: Besiktas (Tyrkia) – Sporting Lisboa (Portugal) og Ajax (Nederland) – Borussia Dortmund (Tyskland). Gruppe D: Inter (Italia) – Sheriff Tiraspol (Moldova) og Sjakhtar Donetsk (Ukraina) – Real Madrid (Spania).