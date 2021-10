SV krever norsk støtte til oljestopp i Arktis

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV kjemper for et oljefritt Arktis. Nå har han fått EU-kommisjonen med seg på laget.

NTB

EU-kommisjonen går inn for stans i olje- og gassaktiviteten i Arktis. Nå krever SV svar fra regjeringen.

– Norge bør støtte opp om initiativet fra EU og bli med på en internasjonal avtale om å stanse olje- og gassutvinningen i Arktis, sier Lars Haltbrekken (SV) til NTB.

Han viser til EU-kommisjonens nye Arktis-plan , som ble lagt fram i forrige uke. I planen går EU-kommisjonen inn for å en internasjonal stans i utvinningen av kull, olje og gass i de arktiske områdene.

– Det er et veldig sterkt signal, sier Haltbrekken.

– Og det er et signal den norske regjeringen må ta på alvor. Jeg håper virkelig ikke regjeringen nå har tenkt å bruke all sin tid på å bekjempe dette forslaget, men tvert imot støtte oppunder det, sier han.

Haltbrekken sendte mandag et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren der han ber regjeringen ta stilling til forslaget fra Brussel.

Vil bygge videre på moratorier

EU-kommisjonens begrunnelse for forslaget er at hvis klimamålet fra Parisavtalen skal nås, må kull, olje og gass bli liggende under bakken – inkludert i de arktiske områdene.

«For å oppnå dette skal kommisjonen samarbeide med partnere for en multilateral juridisk forpliktelse til ikke å tillate noen videre utvikling av hydrokarbonreserver i Arktis eller tilliggende regioner, og til ikke å kjøpe slike hydrokarboner hvis de skulle produseres», skriver EU-kommisjonen.

Et første steg kan ifølge kommisjonen være å bygge videre på moratorier som allerede er innført i deler av Arktis i USA, i Canada og på Grønland.

Venter diskusjon i Glasgow

Haltbrekken sier han regner med at saken vil bli et tema på klimatoppmøtet COP26, som går av stabelen den skotske byen Glasgow i november.

– Og der bør den norske klima- og miljøministeren og statsministeren uttrykke klar støtte til initiativet, sier han.

Haltbrekken tror Norge kan møte utfordringer opp mot EU og USA framover hvis regjeringen stritter imot.

– Det vil være kjedelig hvis Norge skal spille på lag med Russland, sier han.

– Vi bør for all del unngå å havne på lag med Putin i denne saken.

Vil gjennomgå meldingen

Olje- og energiministeren Marte Mjøs Persen (Ap) uttaler til NTB at regjeringen nå gjennomgår meldingen fra EU-kommisjonen, og at Haltbrekken vil få svar i løpet av noen dager.

Den nyslåtte statsråden unnlater å svare direkte på spørsmål fra NTB om hvordan regjeringen vil stille seg til EU-kommisjonens forslag, men sier nordområdene er det viktigste strategiske satsingsområde til den nye Ap-Sp-regjeringen.

– Her har vi på overordnet nivå felles interesser med EU, selv om vi mener ulike ting om enkelte spørsmål, sier Persen.

– Både Norge og EU er opptatt av å føre en ambisiøs og effektiv klimapolitikk i tråd med målene i Parisavtalen. Norge er også opptatt av å sikre en bærekraftig utvikling for de som bor i nordområdene.

Uklarhet om definisjonen

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) påpeker for sin del at Arktis kan forstås på flere måter.

– Heller ikke vi er tilhengere av oljeaktivitet i svært sårbare områder, sier han og viser til at Norge allerede i dag sier nei til oljeboring nord for iskanten.

Men Arktis kan også forstås som alt som ligger nord for polarsirkelen.

– I så fall er vi gjennomgående uenige, for store deler av det området er helt isfritt, åpent hav, sier Eide til NTB.

EU-kommisjonens melding inneholder ikke noen nærmere geografisk avgrensning av Arktis.