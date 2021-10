Verisure får avgjort klage på milliongebyr i november

Konkurransetilsynet har gitt Verisure et milliongebyr for ulovlig prissamarbeid, mens selskapet har klaget på beslutningen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Innen 25. november skal Konkurranseklagenemnda vurdere om alarmselskapet Verisure må betale gebyret på 766 millioner kroner for ulovlig prissamarbeid.

Verisure og konkurrenten Sector Alarm ble i 2019 ilagt straffegebyr på til sammen med over 1,2 milliarder kroner av Konkurransetilsynet for ulovlig samarbeid. Sector Alarm valgte å betale gebyret de ble ilagt på 467 millioner kroner, men Verisure nektet og klaget vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda.

Innen 25. november skal klagenemnda vurdere klagen, skriver Dagens Næringsliv. Oppheves gebyret, kan ikke dette ankes, men avgjørelsen kan ankes til Gulating lagmannsrett dersom gebyret blir stående.

Alarmselskapene er også saksøkt fra en forening som vil gå til søksmål på vegne av nordmenn som var boligalarmkunder hos Sector Alarm og Verisure mellom 2011 og 2017 – den perioden det ulovlige prissamarbeidet skal ha pågått.