Kongen tildelte Bjørn Tore Gjertsen kreftforskningspris

Kong Harald delte mandag ut Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2020 til professor Bjørn Tore Gjertsen (i midten). Prisutdelingen fant sted i Universitetets aula i Oslo. Til høyre Kreftforeningens styreleder Geir Riise.

NTB

Bjørn Tore Gjertsen ble mandag tildelt Kreftforskningsprisen for forskning på aggressiv blodkreft.

Kong Harald overrakte prisen til Gjertsen, og samtidig til fjorårets vinner Bjarne Bogen, under en seremoni i Universitetet aula i Oslo.

Gjertsen tildeles Kong Olav Vs kreftforskningspris for sin verdensledende forskning på aggressiv blodkreft. Prisen er på én million kroner.

Utviklingen sto i praksis sto stille i 40 år før Gjertsens arbeid sørget for at både prognosene og behandlingen har blitt mye bedre for pasienter med akutt myolegen leukemi (AML), skriver Kreftforeningen på sine nettsider.

Gjertsen er overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen.

Bjarne Bogen ble tildelt fjorårets pris for sitt bidrag til utvikling av en persontilpasset kreftvaksine.

Kong Olav Vs kreftforskningsfond deler årlig ut én million kroner til en kreftforsker, eller gruppe kreftforskere, som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.