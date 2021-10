NTB

Tre personer er skadd i en grov voldshendelse i Lycksele i Västerbotten i Sverige. En person er pågrepet, skriver lokale medier.

Politi og helsevesen er tilbakeholdne med å gi opplysninger om saken.

– Det jeg kan si, er at vi har flere skadde. Det vi vet nå, er at det er tre personer, sier David Helgesson, sjef for politiets enhet for grov kriminalitet, til Västerbottens-Kuriren.