NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 18. oktober

Regjeringserklæringen legges fram for Stortinget

Regjeringens erklæring legges fram for Stortinget. Partiene fortsetter med fordeling av sine representanter i de ulike fagkomiteene på Stortinget.

Politiet orienterer om drapene i Kongsberg

Sørøst politidistrikt holder en ny orientering om de fem drapene i Kongsberg forrige uke. Brifingen holdes på Kongsberg på Quality Hotel Grand klokka 14.

Kulturstreiken trappes opp

Ytterligere 80 nye ansatte tas ut i streik ved Nationaltheatret i Oslo. Dermed vil til sammen 891 kulturarbeidere ved 15 ulike institusjoner være tatt ut i streik. Riksmekleren har bedt partene i kulturstreiken komme til ny mekling onsdag neste uke.

Rettsmøte etter journalistdrap i Nederland

De to personene som er siktet for å ha drept den kjente krim- og gravejournalisten Peter R. de Vries i juli, fremstilles for retten i Amsterdam. De Vries ble skutt utenfor et TV-studio i sentrum av Amsterdam 6. juli. Han ble truffet av fem skudd og døde ni dager senere av skadene.

Den olympiske ild for Beijing-OL tennes

Den olympiske ild for vinter-OL i Beijing tennes i Olympia mandag formiddag klokka 10.30. Vinter-OL 2022 blir de 24. olympiske vinterleker og skal arrangeres fra 4. til 20. februar 2022.