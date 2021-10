Savnet båtfører funnet utenfor Bergen

NTB

En mann som var savnet etter en båttur i Hjeltefjorden utenfor Bergen, ble funnet i god behold sent søndag kveld.

Båtføreren ble funnet sør for Færøyna, vest for Follese klokken 23.10, en times tid etter at Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om saken.

– Vi fikk melding fra politiet klokken 22.10 og satte i gang leteaksjonen straks etter. En time senere ble den savnede funnet. Han hadde forlatt båten og kommet seg i sikkerhet på land, sier vakthavende redningsleder Steinar Vatne ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Båten var da delvis under vann, meldte politiet.

– Han har vært innom legevakten på Askøy. Båten hadde en lekkasje, men er nå tauet til kai, forteller operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt ved 2-tiden natt til mandag.

Han legger til at politiet har mistanke om promillekjøring.

Kystvakten, luftambulansen, brannvesenet, politiet og Redningsselskapet bisto i søket etter båtføreren.