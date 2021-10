Båtfører funnet – leteaksjon avsluttet

NTB

En mann som var savnet etter en båttur i Hjeltefjorden utenfor Bergen er funnet, melder politiet.

– Båtføreren er funnet sør for Færøyna vest for Follese. Mannen ble funnet på land, og båten var delvis under vann, meldte politiet klokken 23.30 søndag kveld.

– Båtføreren var bevisst og blir sjekket av helse, forteller operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB.

Nødetatene fikk melding om at båten tok inn vann rett etter klokken 22 søndag kveld. Ressurser fra Kystvakten, luftambulansen, brannvesenet, politiet og Redningsselskapet bisto i søket.