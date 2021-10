Far dømt til seks års fengsel for overgrep mot to sønner

En mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til seks års fengsel for gjentatte overgrep mot sine to sønner.

NTB

En far er dømt til seks års fengsel for gjentatte overgrep mot sine to sønner fra de var 3 og 5 år gamle. I tillegg må han ut med et stort millionbeløp.

Overgrepene skjedde ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett på Østlandet fra slutten av 1990-tallet til begynnelsen av 2000-tallet, da guttene var i barnehage- og barneskolealder.

I løpet av denne perioden voldtok faren sine sønner ved gjentatte anledninger. Han presset også de to guttene til å gjennomføre overgrep på hverandre.

Det var først i 2017 at moren til de to guttene tok kontakt med politiet, etter at sønnene hadde fortalt at de hadde blitt utsatt for overgrep av faren i barndommen. Senere samme år anmeldte en av sønnene forholdet til politiet.

Begge sønnene er i dag uføre som følge av overgrepene. I tillegg til oppreisningserstatning ble faren derfor dømt til å betale erstatning for lidt og fremtidig inntektstap. Til sammen må mannen i 60-årene ut med nesten 5,8 millioner kroner i erstatning.

Da saken gikk i en tingrett på Østlandet i fjor høst ble mannen også dømt for vold mot de to guttene. Han ble da dømt til åtte års fengsel for overgrepene og volden.

Under ankesaken i lagmannsretten var det imidlertid enighet om at voldshendelsene var foreldet, og at de også var foreldet under saken i tingretten. Straffen ble dermed satt noe lavere i ankesaken.