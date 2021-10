UNN i gul beredskap – 15 pasienter innlagt med covid-19

NTB

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) gikk søndag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning med innlagte coronapasienter den siste uken.

Gul beredskap innebærer blant annet at de vurderer ekstra bemanning og forbereder opptrapping av pandemidrift.

Tre på intensiv

Søndag ettermiddag er det 15 innlagte pasienter med covid-19, 14 i Tromsø og én i Narvik. Dette er høyeste antall innleggelser ved UNN siden pandemien startet.

– UNN håndterer dette i tråd med planene vi har. Vi har gode rutiner og systemer. Vi følger situasjonen tett, og kan sette inn tiltak dersom det fortsetter å øke med antall innleggelser, sier klinikksjef David Johansen i en pressemelding.

Tre pasienter ligger på intensivavdeling, men ingen er tilkoblet respirator. Det er godt voksne personer som er innlagt, både uvaksinerte og noen som har fått enten én eller to doser coronavaksine.

Økende smitte

De to siste dagene har Tromsø kommune bekreftet over 60 nye smittetilfeller, skriver iTromsø. Smittevernoverlege i Tromsø Trond Brattland sier til avisa at han ikke helt forstår hvor smitten kommer fra og hvorfor den øker.

– Det er litt pussig, for det er motsatt av tendensen i landet for øvrig. Vi klør oss i hodet, for vi har ingen enkeltutbrudd eller -gruppe som kan forklare det, sier Brattland.

De fleste smittetilfellene er i gruppa 15 til 35 år.