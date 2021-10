Flere hundre gjester evakuert fra utested i Tønsberg etter bruk av pepperspray

NTB

Politiet måtte iverksette evakuering fra et utested i Tønsberg natt til søndag etter at en gjest skal ha brukt pepperspray inne i lokalet.

Det var ved et utested på Tønsberg Brygge at gjestene begynte å slite med pustevansker etter å ha blitt utsatt for en ukjent gass.

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 01.38 natt til søndag og iverksatte evakuering, melder Sørøst politidistrikt.

En mann i 30-åene på stedet har sagt til politiet at han har benyttet en pepperspray inne i lokalet. Mannen er kjent av politiet fra før og skal ha vært i klammeri med vaktene på utestedet.

– Vi er ikke helt komfortable med at det han sier er helt riktig. Det er ikke ubetydelige mengder gass, det er ganske mange som har blitt eksponert for dette. Derfor undersøker vi det videre nå, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til TV 2.

Det var flere hundre personer inne i lokalet ved Foynhagen, men det er ikke meldt om noen alvorlige personskader.

Til VG sier Eikedalen at tre personer er sendt til sykehus med ambulanse, mens fem har fått behandling på stedet.

«Helse får en del henvendelser om folk som er plaget av symptomer. Løsningen på dette er å dusje og ha vann i øynene», skriver politiet på Twitter.