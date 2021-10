Lundby trekker seg fra «Skal vi danse»: – Noe var galt

NTB

Skihopper Maren Lundby trekker seg fra TV 2-konkurransen «Skal vi danse» på grunn av overbelastning, opplyser kanalen.

Det er føttene til Lundby som har blitt overbelastet. Hun opplyser at hun har slitt med det de siste to-tre ukene.

– Jeg klarte meg forrige uke da vi danset uten sko, men jeg har skjønt tidligere at noe var galt, og sjekket det ut mer denne uken, forteller Lundby til TV 2.

Sist uke ble det klart at Lundby ikke får deltatt i vinter-OL i Beijing. Årsaken er at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte for å bli klar til konkurransen.

– Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem, sa en svært emosjonell Lundby til NRK.

Lundby har høstet enorm respons etter at hun gikk åpent ut og fortalte om problemene.