Politiet: Sian-medlemmer la grisehode ved moskeen på Kongsberg

NTB

Demonstranter fra Sian la et grisehode ved moskeen på Kongsberg fredag og ble bortvist fra stedet av politiet.

Filter Nyheter skriver at politiet bekrefter at to av de fire personene som ble bortvist, har tilknytning til den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian). Ifølge nettavisen har også organisasjonen delt bilder derfra i sosiale medier.

– De fire sto sammen på stedet og demonstrerte rett ved moskeen. Da de dro, lå det igjen et grisehode og en koran. Dette ble fjernet av politiet. De er bortvist fram til midnatt, opplyser operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til Filter.

Oppdragsleder Jan Tore Gregersen i Sørøst-politiet bekrefter til NTB at det var en hendelse utenfor moskeen, og at noen få personer ble bortvist.

– Det var ikke annonsert på forkant eller meldt inn til oss, sier Gregersen.

Det er ifølge Gregersen den første slike meldingen politiet har fått inn siden angrepen på Kongsberg, som tok livet av fem personer onsdag.

Politiet og PST har sagt at mistanken om at Kongsberg-angrepet hadde medisinsk bakgrunn, er styrket. Tidligere har politiet bekreftet at de etterforsker om det var en terrorhandling.