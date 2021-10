Øyvind Mund slutter som «The Voice»-programleder

Øyvind Mund er ferdig som programleder for «The Voice».

Etter seks sesonger med sangkonkurransen «The Voice», er Øyvind Mund ferdig som programleder.

– Jeg har jobbet med «The Voice» siden starten, og at man gjør endringer etter såpass mange år, er helt naturlig. Sånn har det vært i mange andre TV-formater opp gjennom – med bytte av programledere, juryer, mentorer og så videre. Så det ser jeg som helt naturlig og uproblematisk, sier Mund (56) til VG.

Sangkonkurransen ble vist i Norge for første gang i 2012, og siden har det blitt sendt seks sesonger. Mund har vært programleder i alle sesongene.

Mund sier til VG at han fortsatt har mange spennende oppgaver i TV 2s programavdeling.

– Øyvind er en unik historieforteller som går rett gjennom skjermen i de programmene han har ledet for TV 2, og han skal ha en stor del av æren for at nettopp «The Voice» er blitt så populært, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen til VG.

Den syvende sesongen av «The Voice» kommer på skjermen til neste år. Haldorsen sier at den nye programlederen vil bli avslørt på et senere tidspunkt.