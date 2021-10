Elever syke etter hyttetur: Kullosforgiftning bekreftet som trolig årsak

NTB

Tønsberg kommune skriver at elevene som ble syke etter overnatting ved en DNT-hytte i Larvik, mest sannsynlig ble kullosforgiftet.

Tidligere i oktober ble elever ved Presterød skole syke etter en overnatting ved en DNT-hytte ved Trollsvann i Larvik.

Tønsberg kommune skriver ifølge VG i en pressemelding at de mest sannsynlig ble kullosforgiftet. Det er ikke meldt om alvorlige følger for elevene.

– Det ble tidlig mistenkt at CO-forgiftning fra et aggregat kunne være årsaken. Nå bekrefter nye målinger at dette er den mest sannsynlige årsaken, skriver kommunen.

De skriver at målingene viste en økning i CO-nivåene i hytta da aggregatet var i bruk.

Kommeoverlege Per Kristian Opheim i Tønsberg sier det er vanskelig å si noe med 100 prosents sikkerhet, men sier det ikke er funnet noen andre forklaringer som er sannsynlige.

– Det er ingen av elevene som har fått påvist virussykdom eller annen sykdom, og en del av symptomene er ikke forenelig med matforgiftning. Dette, sammen med disse nye resultatene, gjør at vi står igjen med CO-forgiftning som den mest sannsynlige forklaringen, sier han.