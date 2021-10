Meteorologisk institutt: – Denne lille rakkeren gir oss hodebry

Et polart lavtrykk er ventet inn mot Nordland lørdag, men det er usikkert hvor kraftig det blir.

Et lavtrykk er på trolig på vei mot Nordland, men det er ikke sikkert hvor det ender og hvor kraftig det blir.

Fredag ettermiddag melder Meteorologisk institutt på Twitter at et polart lavtrykk er ventet å danne seg utenfor Nordland lørdag, og at lavtrykket deretter vil gå innover land søndag.

– Denne lille rakkeren gir oss hodebry, skriver de.

Videre skriver meteorologene at det fortsatt er usikkert hvor kraftig lavtrykket blir og hvor det tar veien.

De legger til at de vil følge med på utviklingen av lavtrykket, og at de vil komme med oppdateringer.