Mann anmeldt etter å ha gått rundt med pil og bue i Oslo sentrum

NTB

En mann i 50-årene er anmeldt etter at han fredag gikk rundt med pil og bue i Oslo sentrum.

Mannen sto utenfor en butikk i Storgata i Oslo da en person la merke til at det stakk piler og en bue opp av ryggsekken hans, skriver Avisa Oslo.

– Vi fikk meldingen på bakgrunn av bekymringen vitnet hadde etter hendelsen på Kongsberg. Det fremsto skremmende for vedkommende, men det er viktig å understreke at mannen aldri truet med pil og bue eller fremviste det, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli

Mannen er anmeldt for skremmende, plagsom atferd, og i tillegg til å beslaglegge pilene og buen, bortviste politiet også mannen fra Oslo sentrum.

Dette skjer dagen etter at politiet mottok en bekymringsmelding etter at folk hadde sett en mann med pil og bue. Det viste seg imidlertid raskt at alt var i orden.