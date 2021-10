Niklas Baarli slutter i Radio Rock etter to måneder

– Det ser kanskje rart ut at dette skjer etter så kort tid.

Den 32 år gamle programlederen Niklas Baarli blir fra nyttår fast programleder i Frokostshowet på P5, skriver VG.

Det skjer kun to måneder etter at det ble kjent at Barli blir programleder for morgensendingen på Radio Rock.

– Radiojobber vokser ikke på trær, så når en så stor mulighet melder seg, så må man bare kaste seg rundt og kaste seg over det, sier Baarli til VG.

Han omtaler overgangen som udramatisk.

– Det ser kanskje rart ut at dette skjer etter så kort tid i RadioRock, men P5 er jo en slags drømmekanal for meg, som er så glad i popmusikk. Jeg kan ikke styre timing, sier 32-åringen til VG.

Det siste året har Baarli også vært programleder i «God kveld Norge « på TV 2. Den jobben vil han fortsette i.