NTB

Politiet ber om varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud av Kongsberg-siktede, samt medieforbud og full isolasjon i 14 dager.

Det bekrefter politiadvokat Anne Irén Svane Mathiassen overfor NTB fredag morgen.

Hun bekrefter også at Espen Andersen Bråthen (37), som er siktet for fem drap og for å ha skadd tre personer, torsdag ble overlevert til helsevesenet.