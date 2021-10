Overgrepstiltalt lærer erkjenner en rekke forhold

NTB

Den 30 år gamle mannen som er tiltalt for flere titalls nettovergrep mot mindreårige erkjenner helt eller delvis straffskyld for de fleste forholdene.

– Jeg vet ikke helt hvorfor jeg har gjort det, sa den tidligere læreren i retten da saken begynte i Hordaland tingrett torsdag, skriver Bergensavisen.

– Det er noe jeg angrer fryktelig på. Jeg er her nå for å forklare meg og sørge for at alt kommer fram, fortsetter den tiltalte, som er bosatt i Bergen.

Mannen er til sammen tiltalt for brudd på fem ulike paragrafer i straffeloven. Han skal ha forsøkt, og lyktes med å ha fått barn under 14 år, og mellom 14 og 16 til å utføre grove seksuelle handlinger med seg selv.

Snapchat og Skype

I tillegg har han gjentatte ganger forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.

Det siste tiltalepunktet dreier seg om at han har produsert eller oppbevart en stor mengde overgrepsmateriale, som politiet fant da de pågrep mannen i mai 2020.

Overgrepene skal i stor grad ha skjedd via apper som Snapchat og Skype. I en rekke tilfeller utga han seg for selv å være en gutt i tenårene og presset ofrene sine til å gjøre ulike seksualiserte handlinger med seg selv. I tillegg skal han ha benyttet svært seksualisert kommunikasjon med ofrene.

Tidligere elever som ofre

Flere av ofrene hans skal være tidligere elever. Overgrepene skal ha skjedd flere steder på Vestlandet. Ett tilfelle fant sted i en annen del av landet.

– Det er en omfattende og alvorlig sak som gjelder mange fornærmede, sier koordinerende bistandsadvokat Morten Engesbak.

Han legger til at saken er ekstra alvorlig fordi mannen har jobbet som lærer.

Saken fortsetter til 5. november.