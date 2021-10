Transportkonsern varsler større forsyningsproblemer framover

NTB

Den globale forsyningskrisen påvirker allerede vareleveranser til Norge. Nå frykter DB Schenker at situasjonen blir verre framover.

– Vi tror situasjonen blir slik den er nå ut året, med de samme flaskehalsene. Og så tror vi det blir en ytterligere forverring første kvartal neste år på grunn av feiringen av kinesisk nyttår pluss vinter-OL i Beijing, sier sjøfraktdirektør Christian Flatum i DB Schenker til Dagens Næringsliv.

Før sommer-OL i Beijing i 2008 stengte myndighetene en rekke fabrikker for å bedre luftkvaliteten, og DB Schenker frykter det samme vil skje igjen under OL i februar.

En rekke analytikere har allerede varslet at man bør bestille julegaver ekstra tidlig i år. Problemene med globale forsyningskjeder har vokst i takt med at coronapandemien er på hell i vestlige land, og etterspørselen etter varer derfor har vokst. Det er konteinerskip som står i kø i havner i store deler av verden.

– Hele forsyningskjeden globalt er under et enormt press. Det er noe vi aldri har opplevd før. Og det vil raskt forplante seg også til de helt hverdagslige tingene, som julelysene, undertøyet til mor eller sokkene til far, sier Flatum.