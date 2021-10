Støre: – Ikke vanskelig å trekke linjene tilbake til Utøya

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) pekte på Utøya-overlevende som bor i Kongsberg da han oppsummerte hendelsene som endte med fem drap onsdag kveld.

– På dager som denne, hvor grufulle drap skjer, er det jo ikke vanskelig å trekke linjene tilbake til henrettelsene på Utøya, sier Støre til NTB.

Han bekreftet at både han og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) reiser til Kongsberg fredag.

– Jeg har partifeller som overlevde Utøya, og var alvorlig såret, og som bor på Kongsberg. Det gjør inntrykk på dem, vi bruker tid på å følge dem opp, sier han.

Under presentasjonen av statsrådene på Slottsplassen torsdag ettermiddag pekte Støre på at to av dem var Utøya-overlevende: kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre (begge Ap). Den nye statsministeren sier det betyr at demokratiet har vunnet.

– Det er et uttrykk for hvor de som ble rammet er nå. Mange fryktet at det kom til å sette en hel generasjon ut av spill, og føre til at mange trakk seg ut av politikken, sier Støre til NTB etter en pressekonferanse torsdag.

Han sier det ville vært et viktig poeng for ham at to av statsrådene var overlevende fra terrorangrepet på Utøya, uavhengig av bakteppet som preget regjeringsskiftet torsdag.

– Mange unge har kommet videre, vunnet både respekt og erfaring, og er i dag blant våre aller dyktigste politikere.