Arkitektene bak Deichman Bjørvika tildelt pris

NTB

Arkitektene bak det nye hovedbiblioteket i Oslo, Deichman Bjørvika, er tildelt Oslo bys arkitektpris for 2021.

Ordfører Marianne Borgen delte ut prisen, som består av 50.000 kroner, en plakett og et diplom. Av totalt 29 påmeldte kandidater til årets pris, fikk 14 hederlig omtale. Likevel var det ikke særlig tvil om hvem som ville få hedersprisen.

– Det er sjelden et hus i Oslo så treffsikkert møter alle kvalitetskriteriene man har lagt til grunn for Oslo bys arkitekturpris, skriver juryen i begrunnelsen.

Lundhagem og Atelier Oslo, landskapsarkitekt SLA og Scenario interiørarkitekter mottok prisen sammen med tiltakshaver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

– Oslos nye hovedbibliotek er blitt et hus for alle, og arkitekturen uttrykker åpenhet og likeverd. Det er blitt en bystue for innbyggerne, samtidig som bøkene har fått den fremtredende plassen de fortjener. Bygningen har vakker materialitet, stor idérikdom, og er blitt en sterk og tydelig karakter i havnen. Biblioteket er blitt et eventyr å besøke, skriver juryen videre.

Det er Rådet for byarkitektur som nominerer kandidater til pris og hedrende omtale.