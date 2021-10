Politiet ble varslet av barndomsvenn om Espen Andersen Bråthen i 2017

Espen Andersen Bråthen er siktet for drapene i Kongsberg. Foto: Privat

En barndomsvenn av den siktede for Kongsberg-drapene varslet politiet om ham i 2017.

– Han har vært som en tikkende bombe, sier kameraten til VG.

Politiet bekreftet i en pressemelding torsdag ettermiddag at det er 37 år gamle Espen Andersen Bråthen som er siktet etter hendelsen på Kongsberg onsdag kveld.

Fem personer ble drept og tre ble skadet. Bråthen har erkjent de faktiske forhold.

I 2017 la Bråthen ut en video på nettet hvor han sier følgende:

«Hei. Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her dere vil? Og til alle som har lyst til å gjøre opp for seg selv, så er tiden inne. Vær vitne til at jeg er muslim».

Bekreftet bekymringsmeldinger

Denne videoen fikk en baromdsvenn av Bråthen til å sende en bekymringsmelding til politiet. I meldingen er han bekymret for hva Bråthen kan være i stand til å gjøre, skriver VG.

Svaret barndomsvennen fikk fra politiet var at beskjeden hadde blitt gitt videre for «for nærmere vurdering».

Politiets sikkerhetstjeneste mener voldshandlingene på Kongsberg framstår som en terrorhandling.

På en pressekonferanse torsdag formiddag fortalte politimester Ole Bredrup Sæverud at de hadde fått bekymringsmeldinger om radikalisering.

– Det er kompliserte vurderinger knyttet til motiv, og det vil ta tid før dette er avklart. Men det har vært bekymring knyttet til radikalisering tidligere, og politiet har vært i kontakt med mannen tidligere, sier politimesteren.

En pil ble stående i en vegg etter angrepet i Kongsberg onsdag kveld. Les mer Lukk

Politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt bekrefter overfor NRK at 37-åringen skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige. Ifølge politiadvokaten starter dette arbeidet torsdag.

I juli 2020 ble 37-åringen ilagt seks måneders besøksforbud i Kongsberg og Eiker tingrett etter å ha kommet med trusler mot familien. I mai samme år tok han seg inn i foreldrenes hus og framsatte trusler. Han la igjen en Colt revolver kaliber 4,5 mm på foreldrenes sofa før han gikk. Ifølge anmeldelsen så revolveren ut som et funksjonelt våpen.

– Pratens hans var usammenhengende

Styreleder Oussama Tlili i Kongsbergs eneste moské, Kongsberg Islamsk kultursenter, opplyser til TV 2 at drapssiktede besøkte moskeen to-tre ganger for noen år siden.

Styrelederen sier han ikke husker nøyaktig årstall, men at Bråthen gjorde inntrykk.

– Praten hans var usammenhengende. Han sa at han hadde fått beskjed fra oven om å formidle et budskap til hele verden. Jeg sa at Kongsberg ikke er stedet å gjøre det, sier Tlili til kanalen.

– Tenkte du at han var radikalisert? spør TV 2s reporter.

– Nei, overhodet ikke. Jeg tenkte mer at han hadde fått en slags åpenbaring. Jeg oppfattet ikke at det hadde noe med islam å gjøre, sier styrelederen.