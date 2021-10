United Airlines starter direkterute til Bergen: – En gledens dag

Ingen amerikanske flyselskap har flydd direkte til Norge siden United la ned Oslo-ruten i 2015. – Dette betyr mye for flyplassen, sier Flesland-sjef.

Torsdag publiserte United Airlines en stor nyhet på Twitter.

I en kort reklamesnutt presenterte de nye reiseruter i et intenst tempo. Etter 52 sekunder kommer bekreftelsen.

«Take a 757 to the gateway of the fjords.»

United Airlines setter opp direkterute fra New York/Newark til Bergen fra 20. mai til 23. september i 2022. Ruten skal opereres av en Boeing 757-200.

– En gledens dag

Lufthavndirektør Helge Eidsnes ved Bergen Lufthavn er i godt humør når ABC Nyheter ringer. Han forteller at Avinor har hatt god dialog med United Airlines over tid.

– Vi er særdeles glad for denne ruten av flere grunner. Dette betyr mye for lufthavnen, reiselivet og innbyggerne her. I tillegg er United Airlines et av verdens største flyselskaper. Det er en glede for oss å ønske dem velkommen til Bergen Lufthavn, sier Eidsnes.

Han forteller at lufthavnen befinner seg i en fase hvor jobben er å få opp rutetilbudet igjen etter pandemien.

– Det betyr ekstra mye å få denne ruten på plass i tider som denne. Jeg opplever at Norge er etterspurt som reisemål. Det er en gledens dag, sier han.

Største noensinne

United Airlines skriver på sine nettsider at dette er den største transatlantiske utvidelsen selskapet noensinne har gjort.

«Fem helt nye destinasjoner som ingen andre nordamerikanske transportører tilbyr. Fly til disse nye, spennende destinasjonene blir tilgjengelig neste vår», heter det i annonseringen.