Grunnstøting ved Ombo i Rogaland skyldtes feilnavigering

NTB

Feilnavigering forårsaket grunnstøtingen til hurtigbåten MS Fjordlys 5. september, konkluderer Norled.

47 passasjerer måtte evakueres da hurtigbåten MS Fjordlys gikk på grunn 5. september i år ved øya Ombo i Rogaland. Etter en grundig intern gransking har rederiet Norled nå konkludert at grunnstøtingen skjedde som følge av feilnavigering, skiver Stavanger Aftenblad.

– Det ble valgt feil led for seilasen gjennom Eidssund. Den nordre leden skal benyttes gjennom sundet, men på denne turen ble den sørlige leden benyttet, sier kommunikasjonssjef i Norled, Cathrine Gjertsen.

En led er en sjøvei beregnet for skipstrafikk.

Norled sier til avisa at de vil følge opp hendelsen internt for å unngå lignende ulykker i framtida. Funn fra granskinga vil også bli presentert for Sjøfartsdirektoratet.

Saken er fortsatt under etterforskning hos Sørvest politidistrikt.